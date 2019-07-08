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Шахтар – Пролетер: стартові склади та онлайн-трансляція матчу

12:46 1068 Читать на русском
Шахтар – Пролетер: стартові склади та онлайн-трансляція матчу
Шахтар – Пролетер: онлайн-трансляція матчу

Шахтар проводить третій контрольний матч на зборах в Австрії. Суперник "гірників" – сербський Пролетер. Посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі
Шахтар
3
3 : 0
0
Пролетер
13:00 08:07:2019
завершено
 

Матч та онлайн-трансляція Шахтар – Пролетер розпочнеться о 13:00 за київським часом. Поєдинок у прямому ефірі можна подивитися на телеканалі "Футбол 1". Також онлайн-відеотрансляція доступна на офіційному сайті "гірників".

На перших зборах команда Луїша Каштру виграла обидва матчі проти болгарських команд. Спочатку "гірники" розгромили учасника кваліфікації ЛЧ-2019/20 Лудогорець (3:0), а згодом мінімально обіграли софійський ЦСКА (1:0).

Другі збори Шахтар розпочав матчем проти команди 3-го німецького дивізіону Юрдінгена. Українці розписали нічию 1:1 – голом відзначився Густаво Бланко Лещук. У другому матчі "гірники" перемогли чемпіона Данії – Копенгаген з рахунком 2:1.

Шахтар обіграв Копенгаген завдяки дублю Мораєса – гнучка атака "гірників", активний Додо

Склад Шахтаря: Трубін – Бутко, Бондар, Матвієнко, Сіпріано – Піхальонок – Соломон, Коваленко, Патрік, Фернандо – Бланко Лещук.

Запасні: Шевченко, Пузанков, Додо, Танковський, Сікан.

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