"Мы вместе с Дарио и президентом определим, какие позиции будем усиливать. Надо отметить, что нашу команду усилить не так легко, ведь уровень игроков уже высок. Будем рассматривать только топовых исполнителей.

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Бога в Шахтере? Я не знаю. Во-первых, потому что с момента моего переезда в Украину мы ни разу не общались. Во-вторых, это некорректно – говорить об игроках, у которых есть другой тренер. Я так не поступаю. Я тренировал этого парня 3 года, люблю и уважаю его. Он хороший человек, талантливый футболист, но на его позиции у нас играют не менее способные ребята", – заключил Де Дзерби в интервью BurBuzz.

Добавим, что Бога в этом сезоне провел за Сассуоло 9 матчей и отличился 3 ассистами.

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