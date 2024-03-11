Сборная Украины получит нового технического спонсора – источник озвучил дату апгрейда и презентовал фото формы
Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о новом партнере национальной команды. Им станет старый знакомый бренд Adidas.
У сборной Украины будет новый технический спонсор, сообщил журналист Виктор Вацко в программе "Вацко Live".
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По информации источника, сотрудничество "сине-желтых" с компанией Joma подходит к концу и на смену испанцам придет немецкий бренд Adidas. Случится это после чемпионата Европы, который состоится летом 2024 года.
Сначала сборная Украины будет играть в стандартных (шаблонных) вариантах формы от Adidas, а с осени 2025 года получит эксклюзивный дизайн.
Отмечается, что сотрудничество Украинской ассоциации футбола и Adidas не будет ограничиваться лишь изготовлением формы – компания также будет принимать активное участие в социальных проектах (построение футбольных площадок, открытие фан-шопов сборной Украины в крупных городах и т. п.).
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