Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о новом партнере национальной команды. Им станет старый знакомый бренд Adidas.

У сборной Украины будет новый технический спонсор, сообщил журналист Виктор Вацко в программе "Вацко Live".

Ребров довызвал в состав сборной Украины дебютанта и игрока Динамо

По информации источника, сотрудничество "сине-желтых" с компанией Joma подходит к концу и на смену испанцам придет немецкий бренд Adidas. Случится это после чемпионата Европы, который состоится летом 2024 года.

Сначала сборная Украины будет играть в стандартных (шаблонных) вариантах формы от Adidas, а с осени 2025 года получит эксклюзивный дизайн.

Отмечается, что сотрудничество Украинской ассоциации футбола и Adidas не будет ограничиваться лишь изготовлением формы – компания также будет принимать активное участие в социальных проектах (построение футбольных площадок, открытие фан-шопов сборной Украины в крупных городах и т. п.).

Сборная Украины определилась с планом подготовки к решающему матчу плей-офф отбора к Евро-2024