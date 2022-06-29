Бразильский защитник Витао, вероятнее всего, останется в Интернасьонале на следующий сезон, сообщает журналист Лукас Диас на своей странице в социальной сети Твиттер.

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22-летний защитник после начала войны перебрался в лагерь "колорадос" на правах аренды и должен был вернуться в Шахтер 1 июля. Бразильцы еще раньше пытались договориться с "горняками", однако их условия не удовлетворяли украинскую команду.

По информации источника, теперь переговоры с Интернасьоналем о продлении соглашения продвинулись вперед. Ожидается, что Витао будет выступать за команду до лета 2023 года. Очевидно, причиной сговорчивости стало и нововведение ФИФА, согласно которому легионеры с 1 июля могут заморозить свои контракты с действующими клубами на год.

Напомним, Витао перебрался в Шахтер в сентябре 2018-го из Палмейраса за 4 млн евро. Его контракт с "горняками" действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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