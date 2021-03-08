Бывший игрок Днепра и сборной Украины Богдан Шершун рассказал о слухах, которые ходят в футбольных кругах, об отставке Луиша Каштру.

"В матче с Агробизнесом игроки Шахтера выглядели сильнее, это понятно. Шахтеру уже некуда опускаться ниже. Ходят разговоры, что если "горняки" неудачно сыграют с Ромой, то будут рассматривать вариант, при котором Срна примет команду до конца сезона. А там будет видно.

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Такие разговоры ходят в футбольных кругах, я их слышал. Это будет не сразу после матчей с Ромой. Посмотрят еще в нескольких поединках чемпионата, сможет ли Шахтер навязать борьбу Динамо за чемпионство. При первой же осечке, думаю, Срну назначат до конца сезона", – сказал Шершун в эфире Профутбол Digital.

К слову, после 17-ти сыгранных туров "горняки" идут вторыми в УПЛ, отставая от киевлян на 4 пункта. Матчи 1/8 ЛЕ против Ромы состоятся уже скоро: 11 и 18 марта.

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