Шахтер – Рома: чемпион Украины в ожидании дуэли с Фонсекой – проморолик к матчу Лиги Европы
06:00 - Читати українською
"Горняки" подготовили эксклюзивный проморолик по случаю поединка 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.
"Все дороги ведут в Киев. Встреча старых друзей", – подписали "горняки" видеоролик, посвященный предстоящей дуэли в Лиге Европы.
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Напомним, Рому тренирует экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека, а в составе "джалоросси" выступает бывший лидер "оранжево-черных" Генрих Мхитарян.
Поединок Шахтер – Рома состоится 18 марта на НСК Олимпийский, а 11 числа команды выяснят сильнейшего в Риме. К слову, команды провели между собой уже 6 матчей, в которых статистика на стороне "горняков" – 4 победы против двух у римлян.
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