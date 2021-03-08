"Все дороги ведут в Киев. Встреча старых друзей", – подписали "горняки" видеоролик, посвященный предстоящей дуэли в Лиге Европы.

Фонсека станет жертвой очередной революции в Роме – будущее экс-тренера Шахтера почти решено

Напомним, Рому тренирует экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека, а в составе "джалоросси" выступает бывший лидер "оранжево-черных" Генрих Мхитарян.

Поединок Шахтер – Рома состоится 18 марта на НСК Олимпийский, а 11 числа команды выяснят сильнейшего в Риме. К слову, команды провели между собой уже 6 матчей, в которых статистика на стороне "горняков" – 4 победы против двух у римлян.