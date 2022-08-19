Шахтер представил новый клубный автобус – эффектный дизайн с напоминанием об ужасах войны
19 августа 23:13 - Читати українською
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился фотографией обновления в клубном автопарке "горняков".
Сергей Палкин в своем Instagram показал, как будет выглядеть обновленный клубный автобус Шахтера.
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Транспортное средство сделано в черном цвете, на котором один из разрушенных украинских городов в результате обстрелов россиянами. "Горняки" презентовали его на фоне двух полуразрушенных домов.
Отметим, что Шахтер откроет новый чемпионат Украины поединком с Металлистом 1925. Матч запланирован на 23 августа, начало в 13:00.
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