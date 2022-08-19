Сергей Палкин в своем Instagram показал, как будет выглядеть обновленный клубный автобус Шахтера.

Защитник Мариуполя, проходивший сборы с Шахтером, продолжит карьеру за границей

Транспортное средство сделано в черном цвете, на котором один из разрушенных украинских городов в результате обстрелов россиянами. "Горняки" презентовали его на фоне двух полуразрушенных домов.

Отметим, что Шахтер откроет новый чемпионат Украины поединком с Металлистом 1925. Матч запланирован на 23 августа, начало в 13:00.

У лігві ворога: Коваль зупиняв Мілевського і виходив в ЛЧ, а зараз живе в Придністров'ї – як він до цього докотився?