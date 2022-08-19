Шахтар презентував новий клубний автобус – ефектний дизайн з нагадуванням про жахи війни
19 серпня 23:10 - Читать на русском
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився світлиною оновлення у клубному автопарку "гірників".
Сергій Палкін в своєму Instagram показав, як виглядатиме оновлений клубний автобус Шахтаря.
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Транспортний засіб зроблений у чорному кольорі, на якому одне зі зруйнованих українських міст внаслідок обстрілів росіянами. "Гірники" презентували його на фоні двох напівзруйнованих будинків.
Зазначимо, що Шахтар відкриє новий чемпіонат України поєдинком з Металістом 1925. Матч запланований на 23 серпня, початок о 13:00.
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