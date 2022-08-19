Сергій Палкін в своєму Instagram показав, як виглядатиме оновлений клубний автобус Шахтаря.

Захисник Маріуполя, який проходив збори з Шахтарем, продовжить кар'єру за кордоном

Транспортний засіб зроблений у чорному кольорі, на якому одне зі зруйнованих українських міст внаслідок обстрілів росіянами. "Гірники" презентували його на фоні двох напівзруйнованих будинків.

Зазначимо, що Шахтар відкриє новий чемпіонат України поєдинком з Металістом 1925. Матч запланований на 23 серпня, початок о 13:00.

У лігві ворога: Коваль зупиняв Мілевського і виходив в ЛЧ, а зараз живе в Придністров'ї – як він до цього докотився?