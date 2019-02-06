Шахтер предлагает стать частью команды за 100 тысяч гривен

Донецкий Шахтер сделал уникальное предложение собственным болельщикам поехать с командой в Франкфурт-на матч 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.

Шахтер на своем официальном сайте предложил болельщикам пакет гостеприимства "Твой лучший европейский матч", который позволяет полететь с командой во Франкфурт-на-Майне. Цена – 100 тысяч гривен.

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Быть частью команды во Франкфурте – это:



- перелет из Киева в Германию и обратно на самолете вместе с Шахтером;

- проживание в гостинице с "горняками";

- прогулка с игроками и тренерами;

- посещение предматчевой тренировки и пресс-конференции;

- просмотр поединка на местах первой категории;

- эксклюзивный подарок от клуба;

- другие преимущества.

Матч Айнтрахт – Шахтер пройдет 21 февраля во Франкфурте на стадионе Коммерцбанк-Арена.