Шахтер предлагает стать частью команды за 100 тысяч гривен

Донецкий Шахтер сделал уникальное предложение собственным болельщикам поехать с командой в Франкфурт-на матч 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.
Шахтер на своем официальном сайте предложил болельщикам пакет гостеприимства "Твой лучший европейский матч", который позволяет полететь с командой во Франкфурт-на-Майне. Цена – 100 тысяч гривен.
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Быть частью команды во Франкфурте – это:
- перелет из Киева в Германию и обратно на самолете вместе с Шахтером;
- проживание в гостинице с "горняками";
- прогулка с игроками и тренерами;
- посещение предматчевой тренировки и пресс-конференции;
- просмотр поединка на местах первой категории;
- эксклюзивный подарок от клуба;
- другие преимущества.
Матч Айнтрахт – Шахтер пройдет 21 февраля во Франкфурте на стадионе Коммерцбанк-Арена.