Шахтар пропонує стати частиною команди за 100 тисяч гривень

Донецький Шахтар зробив унікальну пропозицію власним вболівальникам поїхати з командою у Франкфурт на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.
Шахтар на своєму офіційному сайті запропонував вболівальникам пакет гостинності "Твій найкращий європейський матч", який дозволяє полетіти з командою до Франкфурта на Майні. Ціна – 100 тисяч гривень.
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Бути частиною команди у Франкфурті – це:
- переліт з Києва до Німеччини і назад літаком разом із Шахтарем;
- проживання в готелі з "гірниками";
- прогулянка з гравцями й тренерами;
- візит на передматчеве тренування та прес-конференцію;
- перегляд поєдинку на місцях першої категорії;
- ексклюзивний подарунок від клубу;
- інші переваги.
Матч Айнтрахт – Шахтар відбудеться 21 лютого у Франкфурті на стадіоні Коммерцбанк Арена.