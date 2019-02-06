toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - НЬЮ-ІНГЛЕНД РЕВОЛЮШН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Шахтар пропонує стати частиною команди за 100 тисяч гривень

12:53 876 Читать на русском
Шахтар пропонує стати частиною команди за 100 тисяч гривень
Ісмаїлі та Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Донецький Шахтар зробив унікальну пропозицію власним вболівальникам поїхати з командою у Франкфурт на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

Шахтар на своєму офіційному сайті запропонував вболівальникам пакет гостинності "Твій найкращий європейський матч", який дозволяє полетіти з командою до Франкфурта на Майні. Ціна – 100 тисяч гривень.

Сікан забив ефектний гол через себе на тренуванні Шахтаря

Бути частиною команди у Франкфурті – це:

- переліт з Києва до Німеччини і назад літаком разом із Шахтарем;
- проживання в готелі з "гірниками";
- прогулянка з гравцями й тренерами;
- візит на передматчеве тренування та прес-конференцію;
- перегляд поєдинку на місцях першої категорії;
- ексклюзивний подарунок від клубу;
- інші переваги.

Матч Айнтрахт – Шахтар відбудеться 21 лютого у Франкфурті на стадіоні Коммерцбанк Арена.

Ліга Європи1/16 фіналуКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майні)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтар: Четвер 21 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт
до матчу
15
дн
:
6
год
:
21
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ліга Європи Айнтрахт Франкфурт - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
26
хв
Барселона
22:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук