Шахтар пропонує стати частиною команди за 100 тисяч гривень

Донецький Шахтар зробив унікальну пропозицію власним вболівальникам поїхати з командою у Франкфурт на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

Шахтар на своєму офіційному сайті запропонував вболівальникам пакет гостинності "Твій найкращий європейський матч", який дозволяє полетіти з командою до Франкфурта на Майні. Ціна – 100 тисяч гривень.

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Бути частиною команди у Франкфурті – це:



- переліт з Києва до Німеччини і назад літаком разом із Шахтарем;

- проживання в готелі з "гірниками";

- прогулянка з гравцями й тренерами;

- візит на передматчеве тренування та прес-конференцію;

- перегляд поєдинку на місцях першої категорії;

- ексклюзивний подарунок від клубу;

- інші переваги.

Матч Айнтрахт – Шахтар відбудеться 21 лютого у Франкфурті на стадіоні Коммерцбанк Арена.