Шахтер поздравил Пеле с днем рождения – Король получил подарок от Мораеса
Донецкий клуб в своем официальном Twitter поздравил Короля футбола с днем рождения.
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Нападающий "горняков" Жуниор Мораес сделал отдельный подарок Пеле. Трехкратный чемпион мира получил футболку Шахтера с подписью украино-бразильца. "С днем рождения, легенда!" – комментарий Шахтера под эффектной фотографией.
Напомним, 23 октября неповторимый Эдсон Арантес ду Насименту отмечал свой юбилей – 80 лет.
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