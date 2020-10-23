"Я уважаю мяч, как Бога", – убеждает Пеле, которому 23 октября исполнилось 80 лет. А о Марадоне, Месси и Роналду он готов дискутировать часами. "Футбол 24" выбрал лучшие моменты.

Стал бы актером, если бы из меня не получился футболист.

Мой отец также был футболистом. В его команде играл вратарь Биле. Я был очень большим фанатом этого голкипера, однако всегда произносил его имя неправильно. Это звучало что-то вроде "Пиле" или "Пеле". Меня этим дразнили и так окрестили. Я лютовал, иногда дубася всех за это.

Каждый пацан, который гоняет мяч, мечтает быть, как Пеле. Поэтому на мне большая ответственность – подавать пример не только на футбольном поле, но и в жизни.

Когда я играл в футбол, случалось, что на поле бросали и бананы, и манго, а апельсины. Никто не обращал внимания на тех, кто это сделал, ведь бросали обыкновенные идиоты. Думаю, и сейчас нет смысла особо зацикливаться на этой теме.

У меня был гомосексуальный опыт, когда я жил в Бауру. Но давайте быть откровенными, не я один делал это. Вся наша команда посещала того человека.

Могу подтвердить: я любил Плисецкую!

Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею.

Чемпионат мира – отличный способ разделить игроков на хороших и великих. Это тест на величие.

Успех определяется не тем, сколько раз ты выиграл, а тем, как ты играешь следующий матч после поражения.

Я никогда не разделял матчи на официальные и товарищеские. В каждом стремился показать свой лучший, самый красивый футбол.

Футбол для меня – религия. Я уважаю мяч, как Бога. Многие думают о мяче, как о чем-то, что нужно просто пинать. Но его следует холить и лелеять.

Я был близок к тому, чтобы покинуть Бразилию. Мною интересовался "Реал", также я почти перешел в "Наполи". Ещё был интерес со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Баварии".

Когда президент "Баварии" услышал, что я женюсь, он пригласил меня на медовый месяц в Германию и всегда повторял: "Ты таки должен выступать за "Баварию".

Мне всегда приятно разговаривать о Яшине – человеке, который стал моим первым другом за пределами Бразилии. Он был первым, кто ещё тогда, в Швеции, предсказал, что я стану лучшим игроком мира.

Люди выбирают между Пеле и Марадоной. А лучший – Ди Стефано, он более совершенный игрок.

Меня всю жизнь спрашивают, кто круче – Пеле или Марадона. Да посмотрите на факты. Сколько голов он забил правой ногой? А головой?

Если Марадона думает, что он лучший игрок века – это его проблемы.

Я играл 20 лет, забил тысячу с лишним голов – и, представьте, ни одного из них рукой! Даже случайно. Все мои голы были честными и естественными.

Да, Марадона забил мяч рукой. Но рефери и лайнсмены – почему они не увидели это? Они должны были всё разглядеть, это не за спиной у них происходило! Не Марадона несет ответственность за ту ситуацию, а судейская бригада.

Роналдинью больше меня. Ровно на четыре сантиметра.

Лионель Месси – великолепный игрок. Очень одаренный, очень интеллектуально развит. Но вот головой он играет так себе.

Роналду – великий бомбардир. Криштиану очень напоминает мне Роналдо. Однако, португалец забивает голы, а Месси, кроме этого, отдает передачи и творит игру команды. С точки зрения универсализма игрока, конечно, Месси является лучшим.

Не побоюсь сказать, что лучший игрок последнего десятилетия – это Лионель Месси.

За "Сантос" выступал Васконселос, который играл в 10 раз лучше Неймара. Это несомненно.

Я плакал, смотря полуфинал чемпионата мира с Германией не только из-за счета (1:7), а ещё и потому, что я не знаю, что случилось с красотой бразильского футбола.

СМИ и социальные сети изменили то, как люди воспринимают игру. Раньше всем, по большому счету, было до лампочки, кто на ком женился и какой шампунь рекламирует.

Куда бы ты не поехал, везде есть три иконы: Иисус Христос, Кока-Кола и Пеле.

Я всегда лежу ночью и думаю: почему я всё ещё настолько популярен. Не знаю, если честно.

Меня спрашивают: "Когда родится новый Пеле?". Да никогда, мои мама и папа прикрыли лавочку.

Пеле не умирает. Пеле никогда не умрет. Он будет вечно.

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