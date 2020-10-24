Шахтар привітав Пеле з днем народження – Король отримав подарунок від Мораєса
Донецький клуб у своєму офіційному Twitter привітав Короля футболу з днем народження.
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Нападник "гірників" Жуніор Мораєс зробив окремий подарунок Пеле. Триразовий чемпіон світу отримав футболку Шахтаря з підписом україно-бразильця. "З днем народження, легендо!" – коментар Шахтаря під ефектною світлиною.
Нагадаємо, 23 жовтня неповторний Едсон Арантес ду Насіменту відзначав свій ювілей – 80 років.
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