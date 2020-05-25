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Луческу мог променять Шахтер на Марсель – Ахметов сделал специалисту щедрый подарок перед матчами с Динамо

09:18 92 Читати українською
Луческу мог променять Шахтер на Марсель – Ахметов сделал специалисту щедрый подарок перед матчами с Динамо
Мирча Луческу / фото: Шахтер

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу заявил, что мог покинуть донецкий клуб в 2009 году.

"После матчей с Марселем у меня были переговоры с французским клубом. Но потом Ринат Ахметов заявил в прессе, что со мной продлевают контракт. Это дало мне особую уверенность и веру в себя, которые я передал и нашим игрокам.

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Это правда. Ахметов переподписал со мной контракт, чтобы я почувствовал себя уверенно перед матчами с Динамо", – сказал Луческу в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Шахтер встречался с Марселем в четвертьфинале Кубка УЕФА-2008/09. В полуфинале того розыгрыша "горняки" прошли киевское Динамо, а в финале одолели бременский Вердер.

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Лига Европы Ринат Ахметов Мирча Луческу Мирча Луческу Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Марсель Марсель
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