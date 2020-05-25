Луческу признался, что скандальный гол Месси почти завершил его карьеру в Шахтере

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу рассказал, когда был готов покинуть донецкий клуб.

"В 2008 году все было сложно. Мы начали сезон с двух выездных матчей во Львове. Я ошибся, потому что ввел двух новых игроков, в результате чего мы потеряли пять очков. Чемпионат начался очень трудно. Давление и необходимость набирать очки повлияли на результаты.

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Я действительно хотел уйти. Вы помните матч с Барселоной (1:2), Когда был нарушен принцип фэйр-плей. В тот момент, во время пресс-конференции я уже был готов идти в отставку. Дарио передал президенту просьбу, чтобы я ни в коем случае этого не делал. После этого у меня было еще несколько разговоров с игроками. Да, мы провели хороший матч с Базелем (5:0), после чего президент пришел в команду и сказал им, что я остаюсь до конца сезона. Он был уверен во мне, убежден, что я сумею достичь больших результатов.

Самое главное, мы поняли, что есть только один лидер, и это – тренер. Были проблемы с возрастными игроками. Как всегда, опытные игроки в трудный момент начинают сомневаться в методах и действиях тренера. Вмешательство президента было очень важным. Оно вдохновило меня и команду. Мы поверили, что именно в этом составе мы сможем добиться успеха в Европе", – сказал Луческу в эфире программы Великий футбол.

Напомним, в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2008/09 Шахтер вел в счете после гола Илсиньо в конце первого тайма. Однако Барса сравняла на 87-й минуте благодаря голу Месси. Но с нюансом. Перед этим на газоне оказался Селезнев, "горняки" выбили мяч с поля и ждали, что каталонцы по неписаным правилам фэйр-плей его вернут. Не вернули, а в компенсированное время гости вырвали победу.

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