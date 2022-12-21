"Приведу пример одной ситуации, когда мы согласились подписать игрока из итальянской команды незадолго до российского вторжения. В конце концов игрок даже не ступил на украинскую землю, ему разрешили переехать в другое место, а Шахтер остался на крючке стоимостью примерно в 9 миллионов долларов.

Я попросил бывшую команду отказаться от сделки и продать его в другое место, но эти переговоры зашли в тупик. Шахтер отказался от выплаты, а клуб просит ФИФА наказать нас. Не буду говорить, какой это клуб.

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Попытки договориться с ФИФА в большинстве своем были встречены молчанием. Несколько украинских команд обратились в руководящий орган с просьбой приостановить свои обязательства перед другими клубами, пока не будет налажена нормальная работа. Предполагаю, что ФИФА, объявившая о заработке 7,5 миллиарда долларов на чемпионате мира в Катаре, могла бы также создать "компенсационный фонд" для украинских команд.

Мы хотим собраться вместе со всеми заинтересованными сторонами и выработать план. Мы хотим честности и справедливости", – цитирует Палкина The New York Times.

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