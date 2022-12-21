Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився неприємною історією про спробу придбати гравця за кілька днів до 24 лютого.

"Наведу приклад однієї ситуації, коли ми погодилися підписати гравця з італійської команди незадовго до російського вторгнення. Зрештою, гравець навіть не ступив на українську землю, йому дозволили переїхати в інше місце, а Шахтар залишився на гачку вартістю приблизно у 9 мільйонів доларів.

Я попросив колишню команду відмовитися від угоди та продати його в інше місце, але ці переговори зайшли в глухий кут. Шахтар відмовився від виплати, а клуб просить ФІФА покарати нас. Не буду казати, який це клуб.

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Спроби домовитися з ФІФА здебільшого були зустрінуті мовчанням. Декілька українських команд звернулися до керівного органу з проханням призупинити свої зобов'язання перед іншими клубами доти, доки не буде налагоджено нормальну роботу. Припускаю, що ФІФА, яка оголосила про заробіток 7,5 мільярда доларів на чемпіонаті світу в Катарі, могла б також створити "компенсаційний фонд" для українських команд.

Ми хочемо зібратися разом із усіма зацікавленими сторонами та виробити план. Ми хочемо чесності та справедливості", – цитує Палкіна The New York Times.

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