Все болельщики, которые вакцинировались в центре массовой вакцинации в Blockbuster Mall в Киеве, смогут получить билеты на ближайшие матчи Шахтера, сообщает Министерство здравоохранения Украины на своей официальной странице в Facebook.

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В частности, вакцинированы смогут получить билеты на поединки против Александрии (7 августа) и Генка (10 августа). Позже можно будет получить пропуска и на другие матчи с участием Шахтера. Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет через онлайн-систему по ссылке: https://bit.ly/2X21EIL.

Отметим, что в центре массовой вакцинации делать прививку вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

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