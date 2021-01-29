Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко близок к уходу из донецкого клуба уже в ближайшие дни.

Аталанта знает, что может подписать украинца летом на правах свободного агента, но стремится осуществить переход немедленно.

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Как сообщает Calcio Atalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo, Коваленко вскоре пройдет медосмотр, и подпишет контракт до лета 2025 года. Клуб уже имеет договоренность с агентами 24-летнего футболиста – компанией Pro Star.

Отмечается, что в данный момент Аталанта пытается закрыть сделку с Шахтером. Ожидается, что "горняки" получат за своего воспитанника один миллион евро. Бергамаски планируют объявить о трансфере 1 февраля.

Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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