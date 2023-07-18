Ассистент Романа Григорчука Алексей Гай покинул тренерский штаб Черноморца. Об этом пишет клубная пресс-служба "моряков".

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Однако без работы 40-летний специалист долго не оставался. По информации ТаТоТаке, Гай вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена в Шахтере. Наставник "горняков" пригласил Алексея в свою команду, а тот уже приступил к работе на сборах в Нидерландах.

Гай выступал за Шахтер с 2000 по 2013 год с перерывом в два сезона, когда он играл за Ильичевец. Вместе с донецким клубом он 6 раз выигрывал чемпионат Украины, имеет в своем активе 7 титулов Кубка Украины, а также стал обладателем Кубка УЕФА. Алексей "прославился" выступлениями за российскую Кубань, а также известным интервью, где заявил, что не видит в России агрессора.

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