Асистент Романа Григорчука Олексій Гай залишив тренерський штаб Чорноморця. Про це пише клубна прес-служба "моряків".

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Проте без роботи 40-річний фахівець довго не залишався. За інформацією ТаТоТаке, Гай увійшов в тренерський штаб Патріка ван Леувена в Шахтарі. Наставник "гірників" запросив Олексія у свою команду, а той вже розпочав роботу на зборах у Нідерландах.

Гай виступав за Шахтар з 2000 по 2013 рік з перервою на два сезони, коли він грав за Іллічівець. Разом з донецьким клубом він 6 разів вигравав чемпіонат України, має в своєму активі 7 титулів Кубка України, а також став володарем Кубка УЄФА. Гай "прославився" виступами за російську Кубань, а також відомим інтерв'ю, де заявив, що не вбачає в Росії агресора.

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