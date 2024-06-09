Контрольные матчи

Италия – Босния и Герцеговина – 1:0

Голы: Фраттези, 38

Словакия – Уэльс – 4:0

Голы: Куцка, 44, Боженик, 56, Ампаду, 60 (автогол), Бенеш, 90

Черногория – Грузия – 1:3

Голы: Йоветич, 66 – Китеишвили, 10, Микатуидзе, 33, Зизивадзе, 83

После неудачного выступления в товарищеском матче с Турцией Лучано Спаллетти снова выпустил на поле экспериментальный состав. Но на сей раз Италия сыграла в атаке намного лучше – "Скуадре адзурре" удалось пробить боснийскую "стену" ещё в первом тайме. Кьеза с левого фланга подал в штрафную, и Фраттези с лету вонзил мяч точно в девятку. Несколькими днями ранее команда Сергея Барбареса сумела целых 60 минут продержаться на Уэмбли. В Эмполи на домашнем стадионе команды Виктора Коваленко боснийцы пропустили уже на 38-й минуте.

Левандовски оценил шансы Украины на Евро-2024: "Команда с Довбиком и Мудриком не хуже сборной Шевченко/Реброва"

Полузащитник Интера стал игроком, который забил наибольшее количество голов за сборную с момента своего дебюта – на его счету уже 5 мячей в 15 матчах. В том числе дубль в ворота сборной Украины.

К слову, о сборной Украины. Её соперник по групповому этапу на Евро-2024 – сборная Словакии – одолела в Трнаве Уэльс, забив сопернику три "сухих" мяча. В конце первого тайма Юрай Куцка нанёс дальний удар из центральной зоны, а после перерыва подопечные Франческо Кальцоны вовсю задействовали фланги: сначала Роберт Боженик замкнул прострел Лукаш Хараслина слева, а затем левый крайний Спарты "ножницами" пытался сделать второй ассист на Боженика, но форварда опередил Ампаду.

Тем не менее, каждой голевой атаке сборной Словакии предшествовали долгие перепасовки и точность при передачах в самый важный и ответственный момент. Разгром довершил форвард Гамбурга Ласло Бенеш ударом из-за пределов штрафной. Это взятие ворот стало гимном прессингу: хозяева заставили соперника ошибиться и сделать неточную передачу, что и привело к изменению счета.