Бенфика договорилась о проведении контрольного матча с Брентфордом.

В понедельник, 10 июня, Бенфика объявила о том, что сыграет контрольный матч с Брентфордом. Встреча состоится 25 июля на стадионе Да Луш. Игра начнётся в 20:00 по местному времени.

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Таким образом, в Лиссабоне состоится "украинское дерби": в составе Бенфики выступает вратарь Анатолий Трубин, в составе Брентфорда – полузащитник Егор Ярмолюк.

Этот товарищеский матч станет для Бенфики вторым, который клуб официально подтвердил. Ранее на розыгрыш Кубка Эусебиу "орлы" пригласили нидерландский Фейеноорд. Эта встреча состоится 28 июля, спустя три дня после матча с англичанами.

Напомним, что игроки Бенфики пробудут в отпуске до 3 июля.

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