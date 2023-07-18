В киевском клубе однозначно объяснили свое решение отказаться от сборов в стране, команды из которой ездят на турнир в Россию.

Киевское Динамо опровергло информацию о том, что воспитанники академии проведут тренировочный сбор в Сербии, которую распространяли некоторые СМИ.

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"У нашего клуба был такой вариант, но по ряду понятных причин (в том числе из-за участия сербского клуба Црвена Звезда на турнире в России) это приглашение было отклонено. Пока наша страна находится в состоянии войны, принцип "спорт вне политики" для нас не работает", – говорится в заявлении киевского клуба.

Напомним, основная команда киевского Динамо тоже готовится к новому сезону. Подопечные Луческу стартуют в новой кампании УПЛ домашним матчем против закарпатского Миная, который запланирован на 30 июля.