"В настоящее время Мудрик остается в Шахтере. На днях было самое привлекательное предложение от Ниццы. Оно была реальным и перебивало все предложения, которые были до этого от Байера и Брентфорда. Но пока он в Шахтере", – рассказал Цыганык в программе "Циганик Live".

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Напомним, украинец ранее согласовал переход в Байер – были определены срок контракта и сумма компенсации Шахтеру. Однако впоследствии "горняки" решили подзаработать на трансфере, пытаясь продать свою звезду подороже.

Мудрик уже отказал Ювентусу и Милану и заверил, что хочет выступать только за Байер, однако финальная стадия переговоров с немцами проходит очень сложно. Еще одним претендентом на Михаила был Брентфорд из АПЛ.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?