"Были предложения, но президент не готов продавать сегодня Мудрика. Для меня Мудрик – лучший футболист Европы на этой позиции после Мбаппе и Винисиуса Жуниора. И он это демонстрирует. Гол, который он забил Аяксу … Поищите на ютубе – не думаю, что за последние 20 лет вы найдете 5-6 таких голов.

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Есть люди, желающие воспользоваться войной и дешево забрать наших футболистов. Их проблема в том, что они не знают нашего президента. Сегодня Мудрик не продается. Когда Миша станет топом, тогда президент будет рассматривать его продажу.

Сколько стоит Мудрик? У него нет цены. Как я сказал, после Мбаппе и Жуниора я не вижу третьего футболиста кроме Мудрика на этой позиции в Европе. Во-первых, он порядочный парень. Во-вторых, профессионал. В третьих, он любит Шахтер. Да, он сказал, что хочет уйти, но сейчас на своем месте и остается в команде. У Мудрика безумный потенциал.

Я ему сказал: "Миша, у тебя все впереди. Ты с Шахтером можешь только расти. И когда мы увидим, что ты на пике и больше не растешь, то за тобой будет стоять очередь". Цену делает рынок. Если бы сегодняшний Мудрик играл в Аяксе, то за него просили бы 100 миллионов. Мудрик – наш футболист, наша гордость, наше будущее, наш лидер. Мы ждем от него большего. Но не нужно оказывать на него большое давление. Пусть он вместе с командой получает удовольствие на футбольном поле", – цитирует Срну Tribuna .

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