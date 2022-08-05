Журналіст Ігор Циганик розповів про ще один варіант для вінгера Михайла Мудрика піти з Шахтаря.

"На цей момент Мудрик залишається в Шахтарі. Днями була найпривабливіша пропозиція від Ніцци. Вона була реальною і перебивала всі пропозиції, які були до того від Байєра та Брентфорда. Але поки що він в Шахтарі", – розповів Циганик у програмі Циганик Live.

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Нагадаємо, українець раніше погодив перехід до Байєра – було визначено термін контракту і суму компенсації Шахтарю. Однак згодом "гірники" вирішили підзаробити на трансфері, намагаючись продати свою зірку дорожче.

Мудрик вже відмовив Ювентусу та Мілану і запевнив, що хоче виступати лише за Байєр, проте фінальна стадія переговорів з німцями проходить вкрай складно. Ще одним претендентом на Михайла був Брентфорд з АПЛ.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?