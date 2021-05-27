Полузащитник Шахтера Алан Патрик может уехать за океан, но не в родную Бразилию.

Ванкувер Уайткепс сделал "горнякам" предложение о переходе 30-летнего бразильца, утверждает Territorio MLS.

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Канадский клуб надеется арендовать Патрика на 18 месяцев, а затем подписать на правах свободного агента. В течение этого периода зарплату полузащитника будет полностью покрывать Ванкувер. Для оформления перехода нужно поторопиться, поскольку трансферное окно в МЛС закрывается 1 июня.

Напомним, Патрик присоединился к Шахтеру в июле 2011 года. Бразилец провел за "горняков" 157 матчей, отличился 21 голом и 29 ассистами.

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