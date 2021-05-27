Шахтер заинтересован в подписании Джанмарко Феррари, информирует Tuttomercatoweb. Роберто Де Дзерби предпочел бы, чтобы 29-летний центрбэк вслед за ним перебрался в Украину.

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Новоиспеченный наставник "горняков" считает Феррари очень качественным исполнителем, а потому Шахтер уже начал переговоры с самим игроком по поводу трансфера. Портал Transfermarkt оценивает Джанмарко в 10 млн евро.

В сезоне 2020/21 защитник провел 34 матча в Серии А, в которых отметился 5-ю ассистами. За убедительные выступления Феррари накануне получил вызов в расположение сборной Италии для подготовки к Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Шахтер по просьбе Де Дзерби проявляет интерес к трем игрокам "нероверди" – форварду Жереми Бога, защитнику Марлону и хавбеку Мануэлю Локателли. Также на радарах "горняков" находится представитель Интера Стефано Сенси.

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