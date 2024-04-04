Шальке официально подтвердил готовность приютить "горняков" в следующем еврокубковом сезоне. Немецкий клуб проводит среди фанатов опрос относительно такой перспективы.

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Гельзенкирхен принял многих украинских беженцев и издавна славится своей любовью к футболу. Шальке подчеркивает общие с Шахтером корни в горнодобывающей сфере. Правда, 7-кратные чемпионы Германии переживают не лучшие времена. "Кнаппен" имеют серьезные финансовые проблемы и прозябают вблизи зоны вылета второй Бундеслиги. Потенциальный приезд Шахтера – редкая возможность увидеть игру еврокубков на 62-тысячной Фелтинс-Арене.

Напомним, нынешний евросезон "горняки" проводили в Гамбурге, а прошлый в Варшаве. Ранее гендир Шахтера Сергей Палкин сообщал о варианте с Дюссельдорфом на следующую кампанию.

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