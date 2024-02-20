Будущее Дмитрия Чигринского в Шахтере под большим вопросом – похоже, что дончане не рассчитывают на ветерана.

На сайте Шахтера в разделе игроков теперь не найти Дмитрия Чигринского – похоже, что профиль ветерана убрали с веб-страницы.

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Самое интересное, что на официальном сайте УПЛ Чигринский все еще остается в заявке Шахтера. Также не сообщалось об уходе Дмитрия из донецкого клуба. Контракт ветерана с "горняками" рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что Чигринский в третий раз стал игроком Шахтера в августе 2023 года. 37-летний защитник сыграл в 4 матчах, результативными действиями не отличался.

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