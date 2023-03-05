Накануне днепряне оступились в матче 16-го тура с командой Руслана Ротаня, позволив сопернику сравнять на последних минутах. Однако, все могло быть иначе, если бы арбитр зафиксировал нарушение правил александрийцев уже на 1-й минуте матча.

"Один из самых острых эпизодов матча Александрия – СК Днепр-1 имеет все шансы получить славу и наиболее скандального. На 55-й секунде Эдуард Сарапий нанес мощный удар с близкого расстояния, но попал в защитника.

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Как можем увидеть, игрок Александрии под № 30 совершил сейв, которому позавидуют многие вратари – в сногсшибательном прыжке он отбил мяч рукой.

Наверное, бригада арбитров настолько была поражена голкиперскими умениями полевого игрока, что забыла: в футболе руками разрешено играть только вратарям. А ценой такого нарушения правил должны были быть пенальти и красная карточка уже на 1-й минуте игры", – говорится в заявлении СК Днепр-1 на официальном сайте.

Напомним, днепряне уже сегодня могут потерять свое преимущество над Шахтером – в случае успешной игры с Металлистом 1925 "горняки" сравняются по очкам с командой Александра Кучера.

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