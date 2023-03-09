"У Шахтера действительно хорошая команда. Они, как Аякс и ПСВ, имеют много молодых и талантливых местных игроков. У них много общего.

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Это также связано с ситуацией, в которой сейчас находится страна. Здесь есть очень сильный патриотический дух внутри команд. Это, безусловно, касается и тех, кто выступает на европейской арене.

Шахтер действует от атаки, но в еврокубках реалистично подходит к подготовке, они всегда хорошо организованы", – цитирует ван Леувена fr12.nl.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Фейеноордом состоится уже сегодня, 9 марта, в Варшаве. Начало встречи в 22:00.

Шахтер – Фейеноорд: прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы