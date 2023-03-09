"У Шахтаря дійсно хороша команда. Вони, як Аякс та ПСВ, мають багато молодих та талановитих місцевих гравців. У них багато спільного.

"Після початку війни в Шахтар ніхто не вірив": Палкін – про переродження "гірників" та випробування Фейєнордом

Це також пов'язано із ситуацією, в якій зараз перебуває країна. Тут є надзвичайно сильний патріотичний дух всередині команд. Це, безумовно, стосується і тих, хто виступає на європейській арені.

Шахтар діє від атаки, але у єврокубках реалістично підходить до підготовки, вони завжди добре організовані", – цитує ван Леувена fr12.nl.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Фейєнордом відбудеться вже сьогодні, 9 березня, у Варшаві. Початок зустрічі о 22:00.

Шахтар – Фейєнорд: прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги Європи