"Шахтар схожий на Аякс та ПСВ": ван Леувен назвав головні козирі команди Йовічевіча перед дуеллю з Фейєнордом
Головний тренер Зорі Патрік ван Леувен порівняв "гірників" із провідними клубами чемпіонату Нідерландів.
"У Шахтаря дійсно хороша команда. Вони, як Аякс та ПСВ, мають багато молодих та талановитих місцевих гравців. У них багато спільного.
"Після початку війни в Шахтар ніхто не вірив": Палкін – про переродження "гірників" та випробування Фейєнордом
Це також пов'язано із ситуацією, в якій зараз перебуває країна. Тут є надзвичайно сильний патріотичний дух всередині команд. Це, безумовно, стосується і тих, хто виступає на європейській арені.
Шахтар діє від атаки, але у єврокубках реалістично підходить до підготовки, вони завжди добре організовані", – цитує ван Леувена fr12.nl.
Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Фейєнордом відбудеться вже сьогодні, 9 березня, у Варшаві. Початок зустрічі о 22:00.