Шахтар підтвердив намір перебратися на НСК Олімпійський до завершення сезону в УПЛ

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін підтвердив, що НСК Олімпійський може стати домашньою ареною "гірників" після рестарту УПЛ.

"Коли розпочинали тренувальний процес, то готувалися відновити сезон в кінці травня. Наразі всі процеси орієнтовані саме на це. Це стосується саме нашого клубу. Коли була конференція учасників УПЛ, всі погодилися почати грати саме в кінці травня. Тому, думаю, всі технічні питання повинні вже бути вирішені.

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З Динамо ми будемо грати на Олімпійському. Зараз ми укладаємо договір з НСК. Думаю, все буде нормально. З киянами зіграємо там, тому що обом клубам немає сенсу їхати до Харкова, грати при порожніх трибунах, а потім знову всім повертатися.

Дуже багато ризиків щодо транспортування команди і проживання в цілому. Ми вирішили мінімізувати це питання і відіграти в Києві. Ми хочемо всі наші домашні матчі до кінця цього сезону відіграти на Олімпійському", – сказав Палкін в ефірі Футбол NEWS.

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