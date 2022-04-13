"Он очень переживал. Я знаю, что у него было много предложений для продолжения тренерской карьеры, но он всем отказывал. Даже ни с кем не встречался.

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Он душой и сердцем с нами, украинским народом, с нашими футболистами. Постоянно звонил в клуб и с Павелко разговаривал. Спрашивал по поводу оставшихся украинских ребят, какая у них ситуация, что сделать для того, чтобы дать им возможность тренироваться.

Он и тренерский штаб очень сильно поддержали. Я поблагодарил каждого и сказал, что для нас это очень важно. Это очень сильный жест с их стороны. Футболисты и клуб поблагодарили их за то, что они согласились нас поддержать в этом направлении", – сказал Палкин в интервью Денисов Time.

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