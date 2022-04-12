Сегодня 32-летний защитник присоединился к "горнякам", в составе которых примет участие в серии благотворительных матчей с клубами Европы. Дебют может пройти уже 14 апреля против польской Лехии.

Шахтер объявил о возвращении Ракицкого

Ракицкий уже разговаривал с главным тренером дончан. Роберто Де Дзерби и футболист обменялись несколькими репликами благодаря переводчику. Вечером Ярослава ждет первая тренировка под руководством итальянского специалиста.

Напомним, Ярослав Ракицкий является одним из воспитанников Шахтера. За первую команду он выступал с 2009 по 2019 год, провел 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с ней завоевал 19 трофеев. Недавно украинец расторг контракт с Зенитом, за который выступал последние 3 года.

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