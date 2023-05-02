"Как Шахтер справился с массовым уходом игроков, которым ФИФА разрешила разрывать контракты с украинскими клубами? До того как ФИФА ввела это Приложение 7, мы много раз пытались связаться с ФИФА, но ответа не последовало.

"Сначала нужно выиграть войну": Палкин прогнозирует украинскому футболу радикальные изменения

Мы много раз стучали в дверь, но никто не открывал. Когда читаешь и слушаешь выступления президента ФИФА, он всегда говорит, что мы – одна футбольная семья. Но именно тогда Украина не входила в нее. Мы были вне этого процесса. Как можно принять решение о внедрении Приложения 7, не консультируясь, не контактируя с наиболее страдающими сторонами? С украинским менеджментом не связывались. Они не общались ни с украинской Премьер-лигой, ни с украинскими клубами. Они только издали эту статью – и мы потеряли половину команды.

Мы потеряли инвестиции на 40 миллионов евро. И насколько я понимаю, сейчас ФИФА хочет продлить это Приложение 7, и мы дополнительно потеряем 40 миллионов евро.

Поэтому мы теряем уверенность в том, что делаем, решительность продолжать инвестировать в украинский футбол, потому что защиты нет. Мы сами. Мы сами стараемся защитить себя. Поэтому есть много вопросов, и нам нужно многое изменить в том, как ФИФА должна реагировать и какое внимание уделять украинским клубам, а также другим большим и малым клубам", - цитирует Палкина официальный сайт "горняков".

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину почти все легионеры (Соломон, Тете, Нерес, Педринью и другие) покинули Шахтер. Остался только нападающий Лассина Траоре.