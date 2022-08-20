Киевский клуб определился с игроками, которые будут выступать в чемпионате Украины.

Динамо подало заявку на новый сезон Премьер-лиги, сообщает официальный сайт "бело-синих". В заявке команды 50 футболистов, но в любой момент даже после начала сезона игроки могут быть дозаявлены.

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Стоит отметить присутствие в списке единственного легионера – Томаша Кендзеры. Еще два представителя основы – Илья Забарный и Владислав Ванат – через свой возраст внесены в список Б.

Список A:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко.

Защитники: Никита Бурда, Томаш Кендзера, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Никита Кравченко, Денис Попов, Александр Сирота, Александр Тымчик.

Полузащитники: Александр Андриевский, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко.

Нападающие: Денис Антюх, Артем Беседин, Владислав Супряга.

Список Б:

Вратари: Руслан Нещерет, Юрий Авраменко, Денис Игнатенко, Дмитрий Погорелый.

Защитники: Назар Балаба, Артем Бенедюк, Даниил Билоконь, Антон Боль, Константин Вивчаренко, Алексей Гусев, Илья Забарный, Егор Сизонюк, Арсений Филатов.

Полузащитники: Максим Бойченюк, Максим Василец, Артем Грохольский, Иван Котуха, Навин Малыш, Андрей Маткевич, Юрий Михайлов, Артем Слесарь, Максим Тетеря, Антон Царенко, Назар Янчишин, Александр Яцик.

Нападающие: Владислав Ванат, Игорь Горбач, Никита Дзень, Максим Зоренко, Дмитрий Кремчанин.

Напомним, новый сезон УПЛ стартует 23 августа. Динамо 1-й тур пропускает из-за участия в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против Бенфики, поэтому в чемпионате Украины впервые сыграет 28 августа с СК Днепр-1.

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