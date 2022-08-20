Шахтар подав заявку на новий сезон Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт "гірників". У заявці команди за списками А та Б є 25 футболістів, однак до 31 серпня можливі зміни. Цікаво, що Динамо заявило удвічі більше гравців.

Динамо подало заявку на новий сезон УПЛ 2022/23 – в обоймі один легіонер

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрій Пятов, 81. Анатолій Трубін.

Захисники: 4. Сергій Кривцов, 5. Валерій Бондар, 15. Богдан Михайліченко, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 28. Мар’ян Фарина, 32. Едуард Козік, 99. Віктор Корнієнко.

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Тотовицький, 8. Георгій Судаков, 10. Михайло Мудрик, 11. Олександр Зубков, 17. Невен Джурасек, 20. Дмитро Топалов, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько, 90. Олексій Кащук.

Нападники: 2. Лассіна Траоре, 14. Даниїл Сікан, 19. Андрій Кулаков.

Нагадаємо, Шахтар відкриватиме новий сезон УПЛ 23 серпня матчем проти Металіста 1925. Початок зустрічі о 13:00.

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