Шахтер победил Карабах в контрольном матче – дебютный поединок Бондаренко и гол Мудрыка

Шахтер одолел Карабах в заключительном матче на первом сборе в Турции. Голы в составе "горняков" забивали Жуниор Мораес, Марлос и Михаил Мудрик.

Шахтер – Карабах – 3:1

Голы: Мораес, 26, Марлос, 27, Мудрык, 77 – Зубир, 64

Нереализованный пенальти: Ричард, 80

После разгромного поражения от Хайдука Шахтер реабилитировался в поединке против Карабаха. Иван Ордец, Фернандо и Дентиньо не попали в заявку на игру. Не было и Ярослава Ракицкого, который, по слухам, уже покинул расположение команды и вскоре перейдет в Зенит.

Команды обменялись опасными моментами уже в дебюте игры: сначала Пятов спас Шахтер после выхода один на один, а буквально тут же уже голкипер Карабаха потянул удар Мораеса. К слову, весь матч команды вынуждены были играть в условиях сильного ветра, который существенно мешал футболистам.

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На 26-й минуте Шахтер открыл счет – Марлос отдал эффектную передачу на Мораеса, который обыграл вратаря и поразил уже пустые ворота. Через минуту счет был уже 2:0 – теперь уже Марлос похожим образом переиграл голкипера и удвоил преимущество своей команды. Первый тайм так и завершился.

Во втором тайме Паулу Фонсека сделал несколько замен, в частности, дав возможность дебютировать за Шахтер Валерию Бондаренко. В середине второй половины игры Карабах сократил отставание в счете. Зубир в штрафной обыграл Бутко и эффектным ударом от штанги поразил ближний угол ворот Алексея Шевченко.

После этого травму получил Давид Хочолава, поэтому на поле вернулся Николай Матвиенко.

Точку в матче поставил Михаил Мудрык, который воспользовался несогласованными действиями защитника и вратаря и поразил пустые ворота. Этот гол стал дебютным для хавбека в составе Шахтера. Карабах имел шанс сократить отставание, однако Ричард не сумел реализовать пенальти, пробив в перекладину.