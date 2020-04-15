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Шахтер первым среди украинских клубов запустил собственный телеканал

19:27 57 Читати українською
Шахтер первым среди украинских клубов запустил собственный телеканал
Сергей Палкин / Сайт Шахтера

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин отчитался о начале работы официального клубного телеканала.

"Дорогие друзья, сегодня, 15 апреля, начал вещание клубный ТВ канал ФК Шахтер. Работа проводится пока в тестовом режиме, а программная сетка сформирована преимущественно из архивных матчей.

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В начале следующего сезона мы планируем создавать собственный видео контент, о чем сообщим болельщикам дополнительно. С сегодняшнего дня Shakhtar.TV работает для подписчиков сервиса OLL.tv. Уже в ближайшее время клубный канал появится в сетях украинских кабельных операторов и OTT провайдеров. Приятного просмотра!" – написал Палкин в своем Facebook.

Отметим, что дончане стали первым украинским клубом с собственным каналом на телевидении.

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Шахтер Шахтер Сергей Палкин телевидение
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