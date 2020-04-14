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Шахтер выпустил книгу о футболе

18:36 27 Читати українською
Шахтер выпустил книгу о футболе
Шахтер / ФК Шахтер

"Горняки" продолжают популяризировать "игру миллионов" среди болельщиков всех возрастов.

Донецкий Шахтер в рамках своего проекта Shakhtar Social выпустил книгу о футболе для детей. Популярное издание французского автора Орели Сарразена "Футбол" было специально адаптировано для болельщиков донецкого клуба.

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В книге маленькие читатели узнают обо всех аспектах футбола: от тренировок и амуниции к правилам игры. В издании более 30 иллюстраций с символикой клуба (форма, эмблема), а также нарисован Андрей Пятов. Тираж книги является благотворительным, а все средства от продажи будут перечислены в социальный фонд Shakhtar Social на развитие детского футбола.

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«Шахтар» випустив книгу для дітей про футбол! ⠀ У продаж надійшов ексклюзивний тираж популярної книги «Футбол» французького автора Орелі Сарразена, адаптований для вболівальників «Шахтаря». Маленькі читачі дізнаються про всі аспекти футболу: від тренувань та амуніції до правил гри. У виданні понад 30 ілюстрацій із символікою клубу (форма, емблема), і навіть намальований Андрій Пятов! ⠀ Тираж книги, випущеної спільно з видавництвом @knygolove, є благодійним. Усі кошти від продажу буде перераховано до #ShakhtarSocial на розвиток дитячого футболу та проєкту @letsplayfcsd. ⠀ Книга стане відмінним подарунком для маленьких уболівальників «Шахтаря». #ShakhtarKidsBook ⠀ Придбати книгу онлайн можна на shakhtar.com (посилання – в описі нашого профілю). ⠀ «Шахтер» выпустил книгу для детей о футболе! ⠀ В продажу поступил эксклюзивный тираж популярной книги «Футбол» французского автора Орели Сарразена, адаптированный для болельщиков «Шахтера». Маленькие читатели узнают обо всех аспектах футбола: от тренировок и амуниции до правил игры. В издании более 30 иллюстраций с символикой клуба (форма, эмблема), и даже нарисованный Андрей Пятов! ⠀ Тираж книги, выпущенной совместно с издательством @knygolove, является благотворительным. Все средства от продажи будут перечислены в Shakhtar Social на развитие детского футбола и проекта @letsplayfcsd. ⠀ Книга станет отличным подарком для маленьких болельщиков «Шахтера». Приобрести книгу можно онлайн на shakhtar.com (ссылка – в описании нашего профиля). ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #1936 #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UkraineNOW #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #книги #книга #book #bookstagram #книголав #дети #діти

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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