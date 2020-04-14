Шахтер выпустил книгу о футболе

"Горняки" продолжают популяризировать "игру миллионов" среди болельщиков всех возрастов.

Донецкий Шахтер в рамках своего проекта Shakhtar Social выпустил книгу о футболе для детей. Популярное издание французского автора Орели Сарразена "Футбол" было специально адаптировано для болельщиков донецкого клуба.

"Это игрок для топ-чемпионата, не для Украины": Ротань – о таланта Шахтера, которому не доверяют в клубе

В книге маленькие читатели узнают обо всех аспектах футбола: от тренировок и амуниции к правилам игры. В издании более 30 иллюстраций с символикой клуба (форма, эмблема), а также нарисован Андрей Пятов. Тираж книги является благотворительным, а все средства от продажи будут перечислены в социальный фонд Shakhtar Social на развитие детского футбола.

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано