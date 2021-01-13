Черниговский клуб в официальном Instagram сообщил об аренде игрока до конца кампании 2020/21.

Президент Десны раскрыл истинную сумму трансфера Филиппова – форвардом интересовались даже в Италии

Вакула перебрался из Мариуполя в Шахтер летом 2019 года. Закрепиться в составе "горняков" хавбеку не удалось – всего 4 матча и ни одного результативного действия. В текущем сезоне Владислав провел только 85 минут на поле.

Новичок Десны уже представлен партнерам и приступил к полноценным тренировкам.

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