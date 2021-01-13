Шахтер отпустил Вакулу в аренду в Десну
16:22 - Читати українською
Хавбек Шахтера Владислав Вакула проведет остаток сезона в Десне.
Черниговский клуб в официальном Instagram сообщил об аренде игрока до конца кампании 2020/21.
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Вакула перебрался из Мариуполя в Шахтер летом 2019 года. Закрепиться в составе "горняков" хавбеку не удалось – всего 4 матча и ни одного результативного действия. В текущем сезоне Владислав провел только 85 минут на поле.
Новичок Десны уже представлен партнерам и приступил к полноценным тренировкам.
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