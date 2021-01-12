"Информация о 1,5 млн евро немного неправдива. По-моему, там контракт был на 1 млн 80 тысяч. Другие украинские клубы им не интересовались, поскольку у нас сейчас есть только два клуба, которые могут купить, но у них достаточно большое количество игроков. Это Шахтер и Динамо. Все остальные клубы, которые могут осуществить трансфер, – иностранные.

Филиппов отреагировал на слухи о своем трансфере из Сент-Трюйдена из-за появления нового конкурента

Переговоры велись. Когда нам поступило предложение сделать трансфер Филиппова, мы приняли решение. Хотя мы считали, что он стоит дороже как игрок. Но чтобы стоить дороже, необходимо, чтобы он дал показатели в том клубе, за который он идет играть. Поэтому мы приняли это решение. Есть возрастные критерии футболиста, физические критерии. Если мы не будем делать трансфер, когда к нам приходят с предложением, то мы в дальнейшем лифт в своей команде сделать не можем, о нас никто не узнает. А так уже в Европе знают, что есть такая команда Десна, в которой играют такие футболисты, как Филиппов.

У нас были запросы и от итальянских клубов. Когда трансферное окно, люди говорят, что готовы купить, то мы должны сразу же сказать, что готовы продать. Времени покупать и продавать в футболе нет, есть только трансферное окно", – резюмировал Левин в интервью Футбольному формату.

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