Ворскла на своем официальном сайте сообщила о переходе Корниенко из Шахтера.

Шахтер получил звездное усиление перед матчем УПЛ

Виктор присоединился к полтавчанам на правах годичной аренды и будет выступать под 9-м номером. Интересно, что Корниенко является воспитанником системы Ворсклы.

К слову, защитник почти полностью пропустил прошлый сезон, сыграв лишь 1 поединок (18 минут).

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