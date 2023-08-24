Шахтер отпустил своего защитника в клуб УПЛ
18:19 - Читати українською
Защитник Виктор Корниенко неожиданно стал игроком Ворсклы.
Ворскла на своем официальном сайте сообщила о переходе Корниенко из Шахтера.
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Виктор присоединился к полтавчанам на правах годичной аренды и будет выступать под 9-м номером. Интересно, что Корниенко является воспитанником системы Ворсклы.
К слову, защитник почти полностью пропустил прошлый сезон, сыграв лишь 1 поединок (18 минут).
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