Шахтар відпустив свого захисника до клубу УПЛ
18:16 - Читать на русском
Захисник Віктор Корнієнко неочікувано став гравцем Ворскли.
Ворскла на своєму офіційному сайті повідомила про перехід Корнієнка з Шахтаря.
Шахтар отримав зіркове підсилення перед матчем УПЛ
Віктор приєднався до полтавців на правах річної оренди та виступатиме під 9-м номером. Цікаво, що Корнієнко є вихованцем системи Ворскли.
До слова, захисник майже повністю пропустив минулий сезон, зігравши лише 1 поєдинок (18 хвилин).
"Суркіс перепитував, чи я хочу йти з Динамо": суперсаб Кривбасу – про гол Шахтарю, лінивого Рикуна і зіркового батька
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter