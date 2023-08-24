Ворскла на своєму офіційному сайті повідомила про перехід Корнієнка з Шахтаря.

Шахтар отримав зіркове підсилення перед матчем УПЛ

Віктор приєднався до полтавців на правах річної оренди та виступатиме під 9-м номером. Цікаво, що Корнієнко є вихованцем системи Ворскли.

До слова, захисник майже повністю пропустив минулий сезон, зігравши лише 1 поєдинок (18 хвилин).

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