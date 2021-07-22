Очередной талант "горняков" может завянуть так и не раскрывшись.

Полузащитник донецкого Шахтера Максим Малышев покинул донецкий клуб. Его контракт с "горняками" подошел к концу и стороны решили его не продлевать, сообщает Isport.ua.

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28-летний футболист пока не определился со своим будущим в футболе заявив, что "на данном этапе не готов говорить о дальнейших планах".

Напомним, Малышев не смог полноценно раскрыться в Шахтере из-за хронической травмы колена. Последний раз он выходил на поле в составе донецкой команды в апреле 2019 года. Кроме выступлений за Шахтер и Зарю (на правах аренды) Максим провел также три матча за национальную сборную Украины.

Пока неизвестно, повесит ли Малышев бутсы на гвоздь или, возможно, будет искать себе новую команду. В случае завершения карьеры Шахтер готов предложить своему воспитаннику работу в клубной Академии детским тренером.

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