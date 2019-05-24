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Шахтер отпраздновал свое 83-летие специальным видеороликом

24 мая 15:29 37 Читати українською
Шахтер отпраздновал свое 83-летие специальным видеороликом
Игроки Шахтера / фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер сегодня отмечает свой День рождения и отметил это событие особым видеороликом.

"Шахтеру – 83. С праздником, друзья. С днем рождения, Шахтер!

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Поздравляем ветеранов, футболистов и тренеров, всех болельщиков! Каждый из вас внес огромный вклад в успехи и достижения команды. Каждый из вас является частью большой и дружной семьи ФК Шахтер", – говорится в заметке к видео в твиттере Шахтера.

Напомним, что Шахтер выиграл чемпионат и Кубок Украины в текущем сезоне и стал самым титулованным клубом страны.

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