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Фонсека рассказал, в каких чемпионатах хотел бы продолжить карьеру

09:09 106 Читати українською
Фонсека рассказал, в каких чемпионатах хотел бы продолжить карьеру
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Пауло Фонсека поделился, какие европейские чемпионаты его интересуют больше всего.

"Не секрет, что мне хотелось бы поработать в Англии. Но есть и другой чемпионат, который крайне привлекательный для меня. Это немецкая Бундеслига, куда иностранному тренеру не так просто попасть. Считаю, мне есть что предложить там с тактической точки зрения.

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Конечно, хочется посоревноваться с Гвардиолой, а еще с Марку Силвой, с Нуну Эшпириту Санту. Правда, сейчас сложно засветиться в Англии, ведь там уже собраны лучшие тренеры со всего мира.

Но я всегда буду возвращаться в Киев. Здесь у меня сильная связь на всех уровнях. И поскольку у меня здесь семья, разумеется, я всегда сюда вернусь", – добавил португальский специалист в интервью Channel 11.

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