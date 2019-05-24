Фонсека рассказал, в каких чемпионатах хотел бы продолжить карьеру

Главный тренер Шахтера Пауло Фонсека поделился, какие европейские чемпионаты его интересуют больше всего.

"Не секрет, что мне хотелось бы поработать в Англии. Но есть и другой чемпионат, который крайне привлекательный для меня. Это немецкая Бундеслига, куда иностранному тренеру не так просто попасть. Считаю, мне есть что предложить там с тактической точки зрения.

Хацкевич разочаровывает, Бойко бьет Тете по заднице и историческая бронза Александрии – главное в 30-м туре УПЛ

Конечно, хочется посоревноваться с Гвардиолой, а еще с Марку Силвой, с Нуну Эшпириту Санту. Правда, сейчас сложно засветиться в Англии, ведь там уже собраны лучшие тренеры со всего мира.

Но я всегда буду возвращаться в Киев. Здесь у меня сильная связь на всех уровнях. И поскольку у меня здесь семья, разумеется, я всегда сюда вернусь", – добавил португальский специалист в интервью Channel 11.

Хацкевич войдет в историю, Цыганков должен уйти этим летом, Де Пена как Милевский: реакция соцсетей на Шахтер – Динамо